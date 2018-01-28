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28.01.2018
Латынина: «Стремительный взлет зятя Путина напоминает анекдот»

Обозреватель «Эха Москвы» — о душераздирающей истории, которая случилась на этой неделе с миллиардером Кириллом Шамаловым.

«Напомню, что есть такая компания «Сибур», которая, действительно, очень хорошо управляемая российская компания, в отличие от «Роснефти» и «Газпрома», у которых чудовищные затрата, растущая себестоимость, безумные всякие проекты, рассказала  Юлия Латынина в авторской программе «Код доступа».

…Реальным руководителем «Сибура» является очень опытный газовик и бизнесмен Леонид Михельсон, который еще восходит к тем ельцинским временам, плюс еще у него в доле Тимченко. Ну, как же в путинское время где-нибудь без Тимченко или Ковальчука, или какого-нибудь массажиста или повара Путина. Но в 2012 году у них образовался новый акционер, некто Шамалов. Сначала он получил 4,3% акций Холдинга, а спустя два года 32-летний Шамалов выкупил еще 17% акций на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. И так совершенно случайно совпало, что произошла свадьба Шамалова с Екатериной Тихоновой, которая, как говорят, является дочкой Владимира Владимировича.

…После этого, совсем недавно стало известно, что он акции продал, а с дочкой развелся. Вот так совершенно случайно совпало. Причем это совершенно совпало не только с разводом, но и готовящимся списком Минфина США, о котором мы чуть-чуть позже поговорим.

То есть если впадать в теорию заговора, то можно представить себе, что развод был фейковым, а если в нее не впадать, то, скорей всего, близость к телу близостью к телу, но хорошо бы громко объявить, что всё — я не я, корова не моя, и санкции ко мне больше не прилагаются.

Но, конечно, этот стремительный взлет миллиардера Шамалова очень напоминает анекдот. «Как вы стали миллиардером?» — «Ну, я купил на рынке два яблока по доллару, а потом продал их каждое по два доллара. И так второй раз, и третий раз, и четвертый раз. А потом умер дядя и оставил мне в наследство миллиард». Вот примерно так Шамалов был хорошим менеджером, а потом он женился на дочке Путина – и сразу стал миллиардером».

На кого он ее променял? К кому ушел президентский зять?

 
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