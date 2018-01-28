Полиция пришла в московский офис Фонда борьбы с коррупцией Навального

По подозрению в «минировании» офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала «Навальный LIVE».

По словам силовиков, взрывчатка в его телефоне. Это сообщил в Твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

В воскресенье утром полицейские пришли в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой, сообщает Навальный LIVE.

Полиция выпилила дверь в студию, откуда идет трансляция. Прямой эфир был прерван. Команда Алексея Навального продолжает трансляцию на Ютьюб из другой студии.

Тем временем, как сообщает юрист ФБК Иван Жданов, бизнес-центр, где находится офис ФБК, полностью эвакуировали, а в сам офис не пускают адвокатов, пишет Эхо Москвы.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию «Забастовка избирателей», чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.