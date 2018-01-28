В Бразилии произошло нападение на ночной клуб. Убиты 14 человек

В бразильском городе Форталеза произошло нападение на ночной клуб «Forró do Gago».

В ночь на 27 января (по местному времени) к клубу подъехали три машины, из которых вышли вооруженные люди и открыли огонь.

От выстрелов погибли 14 человек — восемь женщин и шесть мужчин. Медуза со ссылкой на Reuters сообщает как минимум о семи пострадавших, которых доставили в больницы, среди них 12-летний мальчик.

Обстрел клуба, по словам очевидцев, продолжался 30-40 минут. По подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек, у которого нашли винтовку. Следствие считает, что нападение может быть связано с войной между местными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками.

По официальным данным, в штате Сеара, столицей которого является Форталеза, в 2017 году зафиксировано 5023 убийства. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.