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28.01.2018
Реплика дня: «Лукашенко начал строить авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за Собчаком»

Обозреватель украинской службы Радио Свобода Виталий Портников высказался о блокировке «Хартии 97».

—Это решение продемонстрировало, где границы компромиссов Александра Лукашенко с цивилизованным миром. Белорусский президент может делать реверанс перед Западом, чтобы облегчить для себя и для своего окружения санкционный режим, но все равно остается маленьким Путиным. И более того, это Путин — большой Лукашенко. Ведь Лукашенко стал строить свой авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за мэром Петербурге Анатолием Собчаком.

Обозреватель отмечает, что Лукашенко и Путин говорят на одном языке.

По мнению Портникова, блокировка «Хартии-97» — важный урок для Украины.

— Мы долгие годы пытаемся построить отношения с Минском, пытаясь как бы не замечать зависимости Лукашенко от Кремля. Но это не только денежная зависимость. Это и зависимость ценностного уровня. Лукашенко и Путин общаются друг с другом на одном языке — языке авторитаризма и уважают силу и ложь. Именно поэтому Лукашенко может приезжать в Киев и говорить об уважении к украинскому суверенитету, а затем на территории его страны россияне похищают украинского парня. Ничего личного — просто зависимость от Москвы.

 
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