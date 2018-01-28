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Экономика
28.01.2018
Салiдарнасць
«В ближайшие два года более 100 тысяч белорусов останутся без работы»

Вы думаете, что они пойдут работать на заводы и фабрики за $ 200 – 300 в месяц, задается вопросом Ярослав Романчук.

Известный экономист ан своей странице в Фейсбуке анализирует рынок труда в стране, который, как известно, является зеркалом состояния экономики.

«Это зеркало подтверждает тревожный диагноз. Беларусь теряет людей. Это не только ужасная демография. Это протест людей трудоспособного возраста. Они голосуют против существующих практик белорусского рынка труда … ногами», — обращает внимание Ярослав Романчук на тревожную тенденцию.

2016-2017 годы показывают, что мы теряем рабочую силу.

В экономике Беларусь в декабре 2017 г. было занято 4347,2 тыс. человек. В декабре 2016г. в экономике было занято 4367,4 тысячи человек, т. е. на 20,2 тысячи больше. На конец 2017г. число зарегистрированных безработных составило 22,9 тысяч человек. Для сравнения: на конец 2016-го года официально было зарегистрировано 35,3 тысячи человек.

«Белорусские власти с упорством, достойным другого применения, продолжают настаивать на том, что пособие по безработице в ~$ 12 плюс обязательные общественные работы – это адекватная политика стимулирования занятости. Они правы. Только занятость стимулируется не в Беларуси, а для белорусов за рубежом», — считает экономист.

Романчук напоминает, что в 2010 году, в разгар реализации широкомасштабной государственной программы модернизации предприятий, рабочая сила Беларуси составляла 4742,2 тысячи. 2018-ый год мы начали с рабочей силой на 395 тысяч меньше. И ещё за это время число пенсионеров увеличилось почти на 300 тысяч.

«Мы уверенно идём в пенсионную петлю, когда на одного пенсионера будет приходиться один работник. Дополним ситуацию тревогой среди индивидуальных предпринимателей. В ближайшие два года более 100 тысяч человек окажутся не у дел. Вы думаете, что они пойдут работать на заводы и фабрики за $ 200 – 300 в месяц? Нет, они с высокой вероятностью уедут из страны, где работникам даже ручного труда платят $ 600 – 800», — прогнозирует руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

Романчук приводит количество официально не работающих в экономике, которую назвала Администрация президента, - 500 тысяч.

«Ещё около 300 тысяч не нужны государственным заводам и фабрикам при существующем уровне загрузки и спроса на их продукцию. И всё это произошло БЕЗ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ», — подчеркивает экономист.

По словам Романчука, Совок/Госплан разрушает экономику и страну, пуская пыль в глаза ростом ВВП на душу населения.

«А что, душ населения и работников становится всё меньше. На отдельно взятом БТ/ОНТ проще создавать картину благополучия и «правильным-курсом-идём-товарищи», — с иронией подводит итог аналитик.

 

 
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