Как интернет заполонило фальшивое порно со знаменитостями

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Полиция пришла в московский офис Фонда борьбы с коррупцией Навального
В Бразилии произошло нападение на ночной клуб. Убиты 14 человек
Из-за аномально теплой зимы в минском зоопарке проснулся медведь
Западные деньги подешевеют: Беларусь уже не самая рисковая
В Витебске сожгли автомобиль блогера, известного скандалами с СТО
Президентом Чехии снова стал «друг Москвы и Пекина»
Чем закончилась попытка зарегистрировать однополый брак в Москве
Охранник минского игорного клуба не пустил клиента с $ 11000
Министерство информации назвало условие разблокировки Charter97.org
Убегая от контролеров, безбилетник забыл в троллейбусе рюкзак
В понедельник на юго-западе потеплеет до +7°С
У Кіеве прайшло шэсьце памяці Жызьнеўскага. Фотафакт
На Эльбрусе нашли белорусов, которые перестали выходить на связь 17 января
У Беларусі адшукаўся яшчэ адзін смяротнік
Суд отправил Саакашвили под домашний арест
В Минске таксист у таксиста перехватил пассажирку. Поездка закончилась в милиции
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
На кого он ее променял? К кому ушел президентский зять?
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
Сергей Скребец в радиоэфире рассказал анекдот про Лукашенко
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Дочь российского миллиардера: «Мой отец – теневой кассир Путина»
Начосы, якія падзялілі беларусаў
Сергей Скребец в радиоэфире рассказал анекдот про Лукашенко
Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана
Экономист объяснил, почему окружение Лукашенко испугалось Давоса
Игорь Железовский: «Мы с бело-красно-белым флагом полтысячи лет вместе»
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Как уроки русского превратились в уроки донецкого
Войнович: «За бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби»
«Больше молчать не могу». Бабарико написал «восторженный пост» о милиции
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Церковный креатив под Радошковичами
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Особенности президентского корпоратива
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
28.01.2018
Маргарита Герасюкова, Газета.ru
Как интернет заполонило фальшивое порно со знаменитостями

Скандал о создании поддельных порнороликов с участием знаменитостей разгорелся с новой силой — теперь любой желающий может выпустить «фейковое» видео, не обладая никакими особыми навыками.

В декабре стало известно о новом алгоритме машинного обучения, который позволяет заменять лица в видеороликах. Его придумал пользователь под никнеймом deepfakes, который поделился на форуме Reddit своим своеобразным «хобби» — с помощью этой технологии он генерирует порноролики со знаменитостями.

Алгоритм позволяет создать крайне достоверный эффект анимации лица благодаря большому количеству фотографий и видео звезд в интернете. Система собирает весь графический контент воедино и компилирует настолько правдоподобную «картинку», что невооруженным глазом можно не заметить подвоха. Deepfakes продемонстрировал результаты работы алгоритма на порно, в котором лицо актрисы было заменено на лицо исполнительницы роли Чудо-Женщины Галь Гадот.

Прошло всего пару месяцев, но выпуск порнороликов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) вышел на уровень конвейерного производства.

Один из последователей deepfakes выпустил приложение с простым интерфейсом, которое позволяет человеку без специальных навыков смонтировать видео с той звездой, которая ему нравится.

Это приложение бесплатно, находится в открытом доступе и даже предоставляет уроки для новичков. Сообщается, что для достижения результата пользователю понадобятся всего лишь два видеоролика со знаменитостями в хорошем качестве. Весь процесс создания занимает около 12 часов.

Если в декабре эксперты в области ИИ были настроены довольно пассивно и не видели большого вреда в открытии deepfakes, то при нынешней скорости появления новых роликов со звездами оставаться в стороне уже нельзя.

Два месяца назад Motherboard связалась с ученым в сфере компьютерных наук из правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» Питером Экерсли, чтобы обсудить последствия внедрения такого технологии в повседневную жизнь. Эксперт признал, что на текущий момент создать собственный ролик на базе нейросетей может каждый, но им никого не удастся обмануть — из-за пока еще большого количества шероховатостей и неточностей.

«Такое положение вещей сохранится еще как минимум год или два», — заключил Экерсли.

Как оказалось, хватило всего двух месяцев. На Reddit появились новые порноролики — с «участием» актрис Джессики Альбы и Дэйзи Ридли — и их качество уже значительно превосходит декабрьские видео.

Правдоподобность этих роликов настолько высока, что их стали принимать за настоящие создатели ресурсов, публикующих интимные фотографии знаменитостей. Один из самых популярных подобных сайтов опубликовал видео с актрисой Эммой Уотсон, где она принимает душ, с заголовком «ранее не опубликованные кадры из частной коллекции». Тем не менее, этот ролик был смонтирован по технологии deepfakes, а сама Эмма Уотсон не имеет к нему никакого отношения, кроме того, что ее лицо было использовано без какого-либо согласия.

Несмотря на то, что пользователей, которых заинтересовало машинное обучение, больше привлекает создание именно порнороликов, случаются и исключения. Один из них — юзер Z3ROCOOL22, который совместил фрагменты выступлений президента Аргентины Маурисио Макри и Адольфа Гитлера, создав «нового» политика.

В результате простое в использовании приложение позволяет каждому без особых усилий создавать фейковое видео — от интимного видео со своей бывшей девушкой в качестве «порномести» до выступления государственного деятеля, который может сказать с трибуны все что угодно. Эта технология имеет потенциал навсегда изменить потребление медиа-контента в интернете.

Высокая скорость совершенствования алгоритма и эпоха «фейковых» новостей могут привести к тому, что отличить ложь от правды станет практически невозможно.

«Тот факт, что эта технология доступна для каждого, пугает. Из-за этого рушится вся концепция доверия и благонадежности», — считает заслуженный профессор прикладной этики Дебора Джонсон.

Действительно, созданный алгоритм в конечном счете затронет не только знаменитостей, которые и так часто становятся жертвами fake news, но и политику, журналистику и даже сферу безопасности.

Технология явно не ограничится только заменой лиц, и пока остается только догадываться, что еще будет сфабриковано в интернет-пространстве.

Как Невзоров заработал на порнографии

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:8)
Главное
Реплика дня: «Лукашенко начал строить авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за Собчаком»
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как интернет заполонило фальшивое порно со знаменитостями
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY