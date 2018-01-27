Западные деньги подешевеют: Беларусь уже не самая рисковая

Беларусь переместилась из 7 (самой худшей) в 6 группу стран по классификации кредитного риска в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет развитые страны мира. Информация об этом размещена на сайте ОЭСР.

Нынче Беларусь соседствует с Арменией, Аргентиной, Бенином, Камеруном, Египтом, Эквадором, Грузией, Ганой, Ямайкой, Казахстаном, Папуа — Новой Гвинеей, Туркменистаном, Монголией и рядом других стран.

Беларусь длительное время обитала на самом дне этого рейтинга. Белорусские власти в последние 2 года вели активные переговоры по поводу улучшения ситуации.

Дело в том, что этот рейтинг влияет на стоимость привлекаемых ресурсов в западных банках. Из-за присутствия страны в худшей группе стран белорусским предприятиям слишком дорого привлекать экспортные кредиты банков из развитых стран на покупку импортного оборудования.

Зарубежные финансовые институты формируют стоимость ресурсов с учетом страновых рисков именно по классификации ОЭСР.

ОЭСР ранжирует страны по 8 категориям риска. Страны с высоким уровнем доходов автоматически относятся к нулевой категории. Остальные распределены по 7-ми группам в зависимости от оценки кредитного риска, на основе анализа 3-х групп показателей: практики осуществления платежей, финансового состояния страны и ее экономической ситуации.

Примечательно, что вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечено в сообщении агентства, краткосрочные риски внешнего финансирования Беларуси уменьшились ввиду предварительного резервирования финансов в 2017 году под платежи 2018 года, а также из-за увеличения золотовалютных резервов до 7,3 млрд долларов.