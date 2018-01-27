В Витебске сгорела легковушка. Пожарные подозревают поджог

«Volkswagen Passat CC», стоявший припаркованный у дома №7 на улице Чкалова в Витебске загорелся 26 января в 23:52.

Принадлежащий 26-летней безработной жительнице областного центра автомобиль 2011 года выпуска находился на стоянке между двумя другими легковушками. Огонь повредил в седане-купе переднюю левую часть и моторный отсек.

Пожарные предполагают, что возгорание «Volkswagen» могло произойти в результате поджога, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.