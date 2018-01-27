Президентом Чехии снова стал «друг Москвы и Пекина»

Во втором туре президентских выборов в Чехии победил действующий президент Милош Земан, который считается одним из самых высокопоставленных адвокатов Москвы в Европе. Земан выиграл у либерала и еврооптимиста Иржи Драгоша.

Милош Земан выиграл в чешской провинции. Его соперник – в больших городах. Фото Getty Images

В ходе голосования, которое началось в пятницу и закончилось в субботу, Милош Земан набрал 51,5% голосов, а его соперник Иржи Драгош – соответственно, 48,5%.

Президент в парламентской республике, каковой является Чехия, - фигура в основном церемониальная и в обычной, спокойной обстановке малозаметная.

Однако Милош Земан постоянно обращал на себя внимание заявлениями, идущими вразрез с официальной политикой и Праги, и всего Евросоюза.

Для внешних наблюдателей выборы президента Чехии были схваткой между «пророссийским» и «проевропейским» кандидатами.

Действующий президент Милош Земан высказывался против санкций в отношении России, за признание аннексии Крыма свершившимся фактом, ездил в ноябре 2017 года с делегацией бизнесменов в Россию и встречался с Путиным, вскоре после британского референдума предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО – правда, сам при этом заверил, что не хочет выхода страны из Евросоюза.

В реальности внешнеполитический курс Чехии это никак не изменило: президент в парламентской республике не имеет на это полномочий. Но шуму в прессе было много.

Иржи Драгош, напротив, считает, что принадлежность Чехии к Евросоюзу не нужно подвергать сомнению, вынося этот вопрос на референдум, и не видит оснований для отмены санкций против России.

В ноябре Милош Земан приезжал в гости к Владимиру Путину. Фото Getty Images

В ближайшее время президенту Земану придется продолжить разбираться с правительственным кризисом в стране.

Октябрьские парламентские выборы выиграл миллиардер Андрей Бабиш со своей партией АНО, но абсолютного большинства АНО не завоевала, получив лишь 76 из 200 мандатов.

Против Бабиша возбуждено уголовное дело о мошенническом получении субсидий от Евросоюза для одной из своих компаний.

Милош Земан поручил Бабишу как главе победившей партии формировать правительство, но ни одна из других политических сил не хочет идти в коалицию с миллиардером, подозреваемым в преступлении.

Незадолго до президентских выборов парламент лишил Бабиша неприкосновенности, а затем проголосовал против предложенного им правительства меньшинства.

Несмотря на это, Милош Земан за считанные дни до второго тура, то есть еще не переизбравшись, снова поручил Бабишу формировать правительство.

Выходов из этой патовой ситуации есть несколько, самый радикальный из них – новые парламентские выборы.