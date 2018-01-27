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27.01.2018
Настоящее время
Чем закончилась попытка зарегистрировать однополый брак в Москве

Полиция Москвы возбудила административные дела о порче документов против Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, демонстрировавших российские общегражданские паспорта со штампами о заключенном в Дании гей-браке.

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко в ратуше Копенгагена. Фото из Фейсбука

Об этом говорится в официальном сообщении МВД. Статья 19.16 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от ста до трехсот рублей.

Ранее стало известно, что в квартиру Стоцко и Войцеховского в Люберцах пытались войти сотрудники полиции. Стоцко, по его собственным словам, не стал открывать дверь, после чего в квартире отключился свет.

Ранее Стоцко и Войцеховский сообщали о том, что им поступают угрозы. В пятницу к родителям Павла Стоцко приходила полиция.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве, чтобы им в паспорта поставили штамп. Что и было сделано.

На следующий день, 25 января, Министерство внутренних дел России аннулировало паспорта молодых людей. В сообщении министерства говорилось, что сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены.

Стоцко намерен обратиться в суд и добиваться отмены решения о признании недействительными паспортов и решения об увольнении сотрудницы МВД.

Он исходит из того, что в статье Семейного кодекса, где перечислены обстоятельства, препятствующие признанию в России заключенных за рубежом браков, пункта об однополых браках нет.

Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека признал эту меру дискриминационной.

 
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