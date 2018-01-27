«Хмаркі». Руся презентовала официальную версию песни для «Евровидения»
Солистка проекта Shuma призвала поддержать ее конкурсную песню.
«Ура! Опубликован официальный трек Shuma на Евровидение! Друзья, слушайте, репосте, нам нужна ваша поддержка, как никогда. Ставьте #shumavision во всех публикациях, которые вы делаете в поддержку Shuma. ШумЕ Беларусь!» — написала певица Руся на своей странице в Фейсбуке.
Солистка проекта Shuma также попросила всех неравнодушных слушателей распространить их конкурсную песню:
— Диджеи, радийщики, управляющие доступом к микрофонам на рынках и в супермаркетах и просто заинтересованные люди, привет! Если вы хотите поддержать Shuma на Евровидении — скачивайте трек по ссылке и поддерживайте. Ставьте в эфир, слушайте в машине и снимайте хистари, пойте в дУше — давайте веселиться, раз уж есть повод.
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