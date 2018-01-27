«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Витебске сгорела легковушка. Пожарные подозревают поджог
Президентом Чехии снова стал «друг Москвы и Пекина»
Чем закончилась попытка зарегистрировать однополый брак в Москве
Охранник минского игорного клуба не пустил клиента с $ 11000
Министерство информации назвало условие разблокировки Charter97.org
Убегая от контролеров, безбилетник забыл в троллейбусе рюкзак
В понедельник на юго-западе потеплеет до +7°С
У Кіеве прайшло шэсьце памяці Жызьнеўскага. Фотафакт
На Эльбрусе нашли белорусов, которые перестали выходить на связь 17 января
У Беларусі адшукаўся яшчэ адзін смяротнік
Суд отправил Саакашвили под домашний арест
В Минске таксист у таксиста перехватил пассажирку. Поездка закончилась в милиции
У Лідзе прыбралі «георгіеўскія» стужкі з гарадзкіх аўтобусаў
Розыск: в баре на Зыбицкой снова украли верхнюю одежду
Красноречивый ответ заместителя министра образования. Видеофакт
Кто тот борисовчанин, перед которым извинилась Ермошина?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
На кого он ее променял? К кому ушел президентский зять?
Лукашенко: «Бардак полный! В середине 2019 года вся страна должна быть в идеальном порядке»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Дочь российского миллиардера: «Мой отец – теневой кассир Путина»
Начосы, якія падзялілі беларусаў
Сергей Скребец в радиоэфире рассказал анекдот про Лукашенко
Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана
Экономист объяснил, почему окружение Лукашенко испугалось Давоса
Игорь Железовский: «Мы с бело-красно-белым флагом полтысячи лет вместе»
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Лев Ландау: «Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»
Как уроки русского превратились в уроки донецкого
Войнович: «За бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби»
«Больше молчать не могу». Бабарико написал «восторженный пост» о милиции
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Церковный креатив под Радошковичами
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Особенности президентского корпоратива
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.01.2018
Вероника Белова
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»

В Купаловском театре показали жесткую сатиру на белорусских чиновников. Досталось и Александру Григорьевичу. На предпремьерный показ пришла Лидия Ермошина.

В театре прошел предпремьерный показ спектакля «Ревизор» по одноименной пьесе Гоголя. Казалось бы, ожидать особых сенсаций от постановки классического произведения не приходится. Но не тут-то было.

Спектакль оказался жесткой сатирой на сегодняшнюю действительность. В лице тогдашней элиты уездного города вполне четко угадывались нынешние чиновники. А чтобы у зрителя не осталось сомнений в том, что «все совпадения не случайны» героев даже нарядили в серые чиновничьи костюмы и шляпы.

— Там все прозрачно, — отметил режиссер, художественный руководитель театра Николай Пинигин. — Не зря же Александр Григорьевич на каждом совещании говорит: «Хлопцы, не крадите — сядете!» Эта тема вечная.

Еще больший эффект реальности добавляет и речь героев. Все они говорят на отборной «трасянцы». Специально для постановки Мария Пушкина сделала оригинальный перевод текста.

— Действие ведь происходит в уездном городе — а сами знаете, как говорят в малых городах, — поясняет режиссер. — Только Хлестаков общается на литературном белорусском языке. Он же из столицы, поэтому в тренде.

Однако и сами диалоги получились очень злободневные. Помимо классических реплик можно было услышать и нечто новенькое, вроде указаний городничего по наведению порядка с требованием «разабраць стары забор і паставіць пашпарт аб’екта». Зрители в зале с трудом сдерживали смех, тем более что буквально в этот же день Александр Лукашенко, как будто специально подгадав к постановке, тоже занимался ликвидацией бардака и заборами.

Впрочем, и неумирающая классика пришлась к месту. Когда смотритель училищ Лука Лукич произносил свою реплику: «Не дай Бог служыць па вучэбнай часці! Усяго баішся» зал хохотал. Пикантность ситуации добавлял тот факт, что в этот момент в числе зрителей находилась глава ЦИК Лидия Ермошина, а также руководство ряда учебных заведений.

Фото Радыё Свабода

В общем, слова «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!» в конце были как нельзя кстати.

Ощущение, что пьеса просто списана с белорусских реалий, не покидала весь спектакль. Когда местные чиновники пускали «ревизору»-Хлестакову пыль в глаза, показывая вверенные им объекты, параллели возникали сами собой. Оранжевые каски, накинутые на плечи белые халаты и девушки в вышиванках с караваями и песнями — ну просто сплошное дежавю.

— В свое время Николай I сам цензурировал пьесу Гоголя. А после, посмотрев премьеру в театре, отметил: «Всем досталось, а мне больше всех», — рассказал Николай Пинигин. — С юмором был человек.

Насколько хватит юмора у наших руководителей, покажет дальнейшая жизнь постановки.

Премьера спектакля состоится в Купаловском театре 27 — 28 января.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:30)
Главное
«На ледовые дворцы деньги есть, а на мост для людей — нет?» Как переправа через Припять превратилась в кошмар
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
Калинкина: Информационное поле зачищается ради мифа
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Какие части тела чаще всего фотошопят звезды?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY