Цифра дня. Сколько белорусов в прошлом году были уволены с работы

Спойлер — сотни тысяч.

В 2017 году 694306 белорусов были уволены с работы. Количество трудоустроенных за этот же период составило на 41113 человек меньше — 653193. Такие данные содержатся в бюллетене Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе – декабре 2017 года».

По данным Минтруда, в 2017-м на учет было поставлено 242,5 тысяч граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 156,9 тыс. человек, или 64,7% от числа обратившихся.

При этом работу получили 173,1 тыс. человек, в том числе 111,4 тыс. безработных, или 64,4% от числа всех трудоустроенных.

Средний размер пособия на одного безработного в декабре 2017-го составил 26,04 рубля, или 13,1% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.