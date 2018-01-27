Охранник минского игорного клуба не пустил клиента с $ 11000

Мужчина был нетрезвым, поход в клуб закончился милицейским протоколом.

О курьезном случае, произошедшем в одном из игорных клубов в минской Серебрянке, сообщается на официальной странице ГУВД Мингорисполкома в Твиттере.

Сотрудники милиции при патрулировании микрорайона Серебрянка увидели неопрятного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В РУВД выяснилось, что у него в рюкзаке было $ 11000. Мужчина развелся с женой и она ему выплатила деньги. Полученные деньги он потратить не успел, так как охранник игорного клуба на проспекте Рокоссовского не впустил его.

Сотрудники милиции позвонили родителям парня, и под роспись передали деньги. На неудавшегося игрока составили 17.3 КоАП, говорится в сообщении ГУВД.