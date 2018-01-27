Министерство информации назвало условие разблокировки Charter97.org

В ведомстве сомневаются, что сайт выполнит его.

Во время прямой телефонной линии с руководством Министерства информации, «Наша Ніва» задала вопрос по поводу дальнейшей судьбы заблокированного сайта Хартия’97.

— Имеет ли блокировка окончательный характер, или этот сайт может быть разблокирован, если он исправит те нарушения, которые нашло министерство? — спросил журналист издания у первого заместителя министра Игоря Луцкого.

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— Если они будут соблюдать законодательство Республики Беларусь, то возможно [будет разблокированы]. Но я так думаю, бизнес-модель, которую избирает Хартия’97, не позволит им выполнять законодательство. Но это мое мнение, все может быть, — ответил чиновник.

Напомним, сайт Charter97.org был заблокирован на территории Беларуси решением Министерства информации 24 января.

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