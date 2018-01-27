Белорусы о контроле за лекарствами: «Нужно бежать в аптеку, не к добру»

Реакция Байнета на свежие заявления руководителя страны.

Глава государства поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств, заявив, что все зло от посредников.

Соответствующее поручение Александр Лукашенко дал 26 января, посещая фармпредприятие «Минскинтеркапс». По его словам, система в данной сфере должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции и «даже жестче».

«Салідарнасць» собрала реакцию пользователей Байнета на свежие заявления руководителя страны.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«У всех проблем власти в Беларуси есть одно простое и элегантное решение – дать субъектам хозяйствования работать и зарабатывать прибыль для государства, и не мешать им своей некомпетентностью. Но, видимо, лёгких путей нам не надо. И поскольку 2017 год прожили немного вырастая после стагнации, нужно принять ряд важных решений, чтобы данный рост свести на нет, и положить последние работающие предприятия. Ведь решение об уничтожении посредничества – только первое в 2018 году. Подоспеют и другие, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования нетарифными методами. А Боливар, как известно, не вынесет двоих».

«Не думаю, что губернатор будет брать на себя труд подписывать сотни продаж в день и анализировать их. Он создаст комиссию. Как думаете, приведет это к сокращению коррупции в стране и улучшению положения предприятий?»

«Благородное дело – бороться не с причиной, а со следствием. С таким же успехом можно призывать запретить деньги, ими же дают взятки и откаты».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Ещё один монополист по «письмам трудящихся и ветеранов».

«Нужно бежать в аптеку, не к добру».

«Ну весь мир создаёт антимонопольные органы, комиссии и программы! А нас, как и обещали, за цивилизованным миром не ведут. Монополия как раз таки полностью исключает прозрачность и справедливость. Уже сейчас мы ощущаем это на себе: многих хороших импортных лекарств нет в аптеках! И по поводу формирования «справедливой» цены: полная монополия государства уже подкорректировала цену на сахар, «справедливо» подняла цену для своих граждан на 30%! Вот и всё, что нужно знать о нашем будущем».