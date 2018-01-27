Убегая от контролеров, безбилетник забыл в троллейбусе рюкзак

Молодого человека просят обратиться за оставленными вещами в УВД.

Курьезный случай произошел 21 января 2018 года в троллейбусе по маршруту № 24, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома. Контролер общественного транспорта попросил молодого человека предъявить билет на проезд. Пассажир передал «пробитый» дважды талон. Тогда контролер предложил нарушителю выйти на остановке «Дом быта» по пр-ту Рокоссовского для оформления необходимых документов. Однако молодой человек убежал, оставив при этом свой рюкзак.

Молодому человеку, изображенному на фото, необходимо обратиться в управление внутренних дел администрации Ленинского района г. Минска (2-ой Велосипедный пер., 9), говорится в сообщении. Утерянные им вещи находятся у сотрудника управления.

Обращаться по телефонам: 8 (017) 367-62-02; 8 (029) 312-23-66; 8 (025) 956-55-19.