В понедельник на юго-западе потеплеет до +7°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

27 января ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до 0..-6°С, по западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

28 января ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем по западу страны местами сильный порывистый западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем от -2°С по востоку и до +5°С по западу.

29 января на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром в отдельных районах страны сохранится сильный порывистый западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем от -1°С по востоку до +7°С по юго-западу.