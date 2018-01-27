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Экономика
27.01.2018
Валерий Савчук
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет

Власти регулярно обещают повышение зарплаты, притом обещают его в долларах США. Как же менялась средняя получка белорусов в долларовом эквиваленте за последние 25 лет, и как изменилось их благосостояние?

Инфографика автора. Данные в каждом году по состоянию на декабрь (исключение 2017 год – за ноябрь)

Размер средней зарплаты с 1993 года в долларовом эквиваленте увеличился почти в 20 раз. Значит ли это, что белорусы стали в 20 раз богаче? И вообще, имеет ли смысл оглядываться на зарплату в валюте? Ситуацию «Салідарнасці» прокомментировал Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

Фото «Еврорадио»

– Чтобы оценить, как росло благосостояние населения, нужно знать его реальный доход, который зависит от номинального дохода и от цен. Конкретная сумма зарплаты в долларах мало что значит. Цены меняются, в том числе в долларах, – отметил собеседник. – На длительном отрезке времени опираться на данные по зарплате в долларах тем более бессмысленно потому, что говорить о доходах, не думая о расходах, нельзя. Уровень жизни – это баланс доходов и расходов. В середине 90-х за пять долларов можно сходить в ресторан, а теперь пять долларов – это бокал хорошего пива. Долларовые цены могут не только расти, но и падать, как происходило в последние пару лет. То есть сегодня на зарплату в 400 долларов можно купить столько же продуктов, сколько на зарплату в 500 долларов в 2014 году.

Реально информативно сравнивать доходы можно по зарплате в реальном выражении – это номинальная зарплата, скорректированная на индекс инфляции. Но дело в том, что показатели реальной и номинальной зарплаты позволяют оценить только уровень жизни тех, кто работает, то есть не учитывает уровень жизни пенсионеров, студентов, матерей в декретных отпусках и так далее.

Инфографика автора

– Есть такой показатель – реальные доходы населения. Он учитывает все главные показатели и, в общем и целом, дает более-менее реальную оценку уровня жизни. Были вопросы к тому, как государство рассчитывает эти цифры, но других у нас просто нет, – констатировал Вадим Иосуб.

– Выходит, обещание властями зарплаты «папиццот» не означает, что люди будут жить на те самые $ 500, на которые они бы жили раньше?

– Да, это обещание бессмысленное и популистское. Видимо, рассчитывали на то, что люди все считают в долларах и это обещание подействует на них. Достаточно вспомнить, что в середине 90-х, когда средняя зарплата составляла порядка 50 долларов, на 500 долларов можно было чувствовать себя почти «новым белорусом». Теперь же $ 500 может обеспечить лишь сносное существование.

Инфографика автора. Данные Белстата

 
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