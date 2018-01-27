15 самых сексуальных женщин — с точки зрения женщин
Американское издание Rebel Circus провело опрос среди гетеросексуальных женщин, кого из голливудских актрис и певиц они считают наиболее сексуальными.
Итак поехали.
15-е место: Габриэль Юнион
ФОТО 1
14: София Вергара
13: Марион Котийяр
12: Эмми Россам
11: Люси Лью
10: Джемайма Кёрк
9: Приянка Чопра
8: Ева Мендес
7: Кристен Риттер
6: Скарлетт Йоханссон
5: Шарлиз Терон
4: Рашида Джонс
3: Керри Вашингтон
2: Обри Плаза
1: Рианна
Насколько мужчины и женщины разные, доказывает хотя бы отсутствие в этом рейтинге Моники Беллуччи, фотографиями которой можно насладиться здесь.
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