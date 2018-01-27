15 самых сексуальных женщин — с точки зрения женщин

Американское издание Rebel Circus провело опрос среди гетеросексуальных женщин, кого из голливудских актрис и певиц они считают наиболее сексуальными.

Итак поехали.

15-е место: Габриэль Юнион

ФОТО 1

14: София Вергара

13: Марион Котийяр

12: Эмми Россам

11: Люси Лью

10: Джемайма Кёрк

9: Приянка Чопра

8: Ева Мендес

7: Кристен Риттер

6: Скарлетт Йоханссон

5: Шарлиз Терон

4: Рашида Джонс

3: Керри Вашингтон

2: Обри Плаза

1: Рианна

Насколько мужчины и женщины разные, доказывает хотя бы отсутствие в этом рейтинге Моники Беллуччи, фотографиями которой можно насладиться здесь.