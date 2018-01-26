Почему мы обречены на новые коррупционные скандалы в ЖКХ

Зацепило! О чем говорит очередная коммунально-криминальная история.

Следственный комитет отчитался о завершении расследования крупного коррупционного дела в сфере ЖКХ.

Превышение служебных полномочий, дача взяток, ущерб в крупном размере, повышение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей — вот неполный список прегрешений, инкриминируемых фигурантов коррупционного скандала.

Что важно отметить в этой истории: она далеко не единственна в своем роде. Подобные скандалы регулярно попадают в сводки новостей. И перед этой регулярностью бессильны не только следователи, но и глава государства, не первый год требующий навести порядок в ЖКХ.

А между тем независимые эксперты давно твердят о необходимости демонополизации сферы ЖКХ, убеждая в том, что это благоприятно скажется и на ценах на услуги, и на их качество. Что касается коррупции, то и здесь преимущество перед госорганизацией у частника — хозяин у себя воровать не станет.

Но пускать частника сюда власти не торопятся. А значит мы еще не раз услышим подобные истории. Превышение, взятка, ущерб…