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Общество
26.01.2018
На Эльбрусе нашли белорусов, которые перестали выходить на связь 17 января

Спасатели Эльбрусского высокогорного спасательного отряда МЧС России нашли двух пропавших альпинистов из Беларуси. Об этом TUT.BY сообщили родные парней.

«Последняя точка связи до перевала. Погода шикарная». Так подписал свое фото Дмитрий Литвинский 17 января. После этого на связь не выходил. Фото Вконтакте

— Российские спасатели только что связались с нами. Нашли! Все хорошо. Спускаются своим ходом, значит и живы и здоровы! — слышится в трубке восторженный голос Сергея Мартынюка. Мужчина ничего не знал о сыне больше недели.

Информацию TUT.BY также подтвердили в поисковом отряде: альпинистов нашли под перевалом Ирик, это внизу восточного склона Эльбруса.

— Парни самостоятельно в сопровождении спасателей уже спускаются вниз. Способны сами передвигаться, все нормально. Скорее всего, связи там не было, поэтому они «молчали». Вышли на перевал, видимо, хотели выйти на связь — рюкзаки оставили внизу. Сначала спасатели именно рюкзаки и нашли, а потом самих парней.

Поисковая операция продолжалась два дня. Вчера на поиски отправилось восемь человек, сегодня работали 13.

Предполагают, что белорусы вернутся на базу примерно к часу ночи или чуть позже.

— Медленно будут спускаться, им идти еще 18 километров с перевала. Сейчас к ним навстречу пойдут с горячим чаем и теплыми вещами, — рассказали в Эльбрусском отряде.

Напомним, 25 января МЧС России сообщило о поиске двух белорусов на Эльбрусе, которые не выходили на связь с 17 января. Туристическая группа не была зарегистрирована.

 
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