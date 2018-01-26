«Прессбол» написал о зарплатах в ХК «Динамо». Народ отреагировал.

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков озвучил средние зарплаты в минском хоккейном клубе «Динамо». При этом он ссылается на источник, который ранее «не раз оказывался прав в касающихся «Динамо» вопросах». Новые данные расходятся с ранее озвученными цифрами.

Согласно полученным изданием сведениям, доходная статья игрока «Динамо» составляет примерно $ 20-25 тысяч ежемесячно.

— Понятно, что это «средняя по больнице температура», включающая и повышенные ставки легионеров, и КХЛовскую «минималку», на которой сидит большинство белорусских динамовцев, особенно те, что помоложе. С точки зрения среднестатистического белоруса, конечно, в любом случае шикарно, — пишет журналист «Прессбола».

Напомним, что третье подряд домашнее поражение (от владивостокского «Адмирала») поставило крест на шансах «динамовцев» пробиться в восьмерку лучших Западной конференции КХЛ.

«Махну в Милан, поесть спагетти...»

Новая информация о зарплатах минских «зубров» вызвала обсуждение на форумах спортивных изданий. Предлагаем избранные моменты.

Из обсуждения на форуме «Прессбола»:

- Махну в Милан, поесть спагетти...

- А я, винца попить в Прованс...

В Динамо вяло обсуждали

Аванс.

«Какой интерес «Чемпионату» завышать зарплаты именно хоккеистов «Динамо»? Если источник Федоренкова лучше знаком с ситуацией, пусть выложит табличку по всем клубам. Ещё 3-4 варианта, можно будет усреднить и вывести что-то близкое к истине. Надо сказать, что любой источник, связанный с «Динамо», заинтересован занизить расходы клуба, зная, как негативно большая часть белорусов воспринимает этот якорь на спортивном бюджете страны. Ведь разница в 4 млн – это пара крепких клубов в футболе или целая баскетбольная лига».

«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается. Да и не было указания, чтобы 500 было минимумом. Главное, чтобы оно в среднем получалось. Потом можно смело рапортовать, что нужная сумма по стране достигнута».

Из обсуждения на форуме «Трибуны»:

«КХЛ, не НХЛ. Всё, что касается финансов, закрытая тема. Разные цифры везде появляются, а какие – правда, и есть ли эта правда вообще, никто не знает».

«Так и живем. Работяги по 200-300 баксов, шахтеры по 1000 у.е. А эти по 30 штук... и не могут выиграть ни у кого».

«А теперь вопрос – сколько денег в год уходит на детский хоккей? И какая отдача».