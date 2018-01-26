Фотожабы: «Кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет

Класковский: «По поводу референдума «Чапай думать будет»

У Беларусі прапанавалі ўвесьці «падатак на пакеты». Гэта добра ці кепска?

«В Россию пришла беда, откуда не ждали»

Кого оскорбляет «Смерть Сталина»

В Уфе Владимир Путин ответ на просьбу рабочего завода вернуть почетные знаки отличия передовым предприятиям предложил: «Давайте я вас лучше расцелую!» Не анекдот

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