Фотожабы: «Кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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В Уфе Владимир Путин ответ на просьбу рабочего завода вернуть почетные знаки отличия передовым предприятиям предложил: «Давайте я вас лучше расцелую!» Не анекдот
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