Кого потроллил новыми носками премьер Канады?

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова эпатировал публику своими необычными носками. В этот раз в объективы камер попали носки с желтыми уточками. Их политик продемонстрировал на одной из площадок всемирного форума в Давосе.

Новая коллекция Трюдо спровоцировала среди российских пользователей соцсетей волну конспирологических догадок.

Так, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фото на своей странице в Instagram, сопроводив его вопросом «Кого же это троллит премьер-министр Канады Трюдо?»

Отметим, что Джастин Трюдо регулярно удивляет публику необычными носками.

В мае прошлого года он позабавил коллег на неформальной встрече глав стран НАТО, а в сентябре пришел на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке в носках с изображением героя «Звездных войн» Чубакки.

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