Суд отправил Саакашвили под домашний арест

Политик должен прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не выезжать без разрешения из Киева.

Фото Reuters

Апелляционный суд Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили, сообщает УНИАН.

Политику установил меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Также суд возложил на Саакашвили дополнительные процессуальные обязанности, а именно прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не покидать город Киев без разрешения прокурора.

«Мы хотим, чтобы Миша был счастливым. А вместе с ним и мы»

Ранее окружной административный суд Киева отказался признать экс-президента Грузии беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

В начале января 2018-го Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы. Его признали виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства.