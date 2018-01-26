В Минске таксист у таксиста перехватил пассажирку. Поездка закончилась в милиции

В Минске таксист перехватил у другого таксиста пассажирку, назвал баснословную сумму за поездку, а когда та отказалась платить, повез в милицию. Как выяснилось, такие случаи не единичны, чаще всего целью таких таксистов являются девушки.

Историю AUTO.TUT.BY рассказала минчанка Светлана. Случай произошел с девушкой 25 января. Она вызвала такси у автовокзала, в диспетчерской ей сообщили, что автомобиль VW серого цвета прибудет за ней через пять минут.

— Пока я ждала, мне свои услуги предлагали другие перевозчики, дежурящие у вокзала. Но я слышала об историях, когда пассажирам предлагали оплачивать какие-то сумасшедшие суммы и ждала именно заказанное такси. Когда я увидела такси с наклейкой фирмы, куда я звонила, я еще уточнила, на вызов ли приехал водитель. Тот все подтвердил, я села, попросила поставить чемодан в багажник, — рассказывает девушка.

Девушка успела отъехать от вокзала, как вдруг ей позвонил водитель такси именно той службы, куда обращалась Светлана. Он пояснил, что девушка села к индивидуальному предпринимателю и расценки на поездку у него могут быть любыми.

— Я попросила остановиться водителя, но он заблокировал двери и показал на счетчик: расстояние было до первой остановки от вокзала — ну это максимум километр. За это расстояние я обязана была заплатить за поездку 9 рублей 40 копеек. Водитель показал на панели расценки. 2 рубля 20 копеек километр, 6 рублей 40 копеек посадка. А то, что он, выходит, обманул меня, сказав, что приехал по вызову, промолчал.

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Девушка пригрозила, что вызовет милицию. На это таксист ответил, что уже везет девушку в РОВД, мол, она должна оплатить услуги, раз села в такси.

— Все это время за нами ехал таксист, которого я вызвала. Я постоянно держала с ним связь. Там мы доехали до Московского РОВД. Водитель, который меня вез, подбежал к двери здания, на просьбу отдать чемодан не реагировал. И только когда я попросила дежурного милиционера принять жалобу о вымогательстве денег, он заявил, что ему нужно переставить машину, и убежал. Мы с «настоящим» водителем еле отвоевали у него мой чемодан. Я запомнила номер: Peugeot c госномером 7ТВХ6131, — говорит Светлана.

Девушка просит всех остальных пассажиров быть бдительными.

Всю информацию подтвердил водитель, который приехал за Светланой.

— Приехал на место, увидел, что пассажирки нет. Набрал ей и понял, что ее увезли. Я уже слышал про такие истории, когда пассажиров воруют, но сам столкнулся впервые. Знаю, что в основном под прицел попадают девушки с багажом. Приезжают на место и слышат баснословные расценки, багаж не отдают, пока те не оплатят поездку, — говорит Сергей.

К слову, это не первый случай с этим же перевозчиком. На сайте skargi.by опубликована еще одна такая же жалоба. Отметим, что индивидуальный перевозчик вправе устанавливать любые тарифы за свои услуги. Единственное, что может уберечь пассажиров от баснословных сумм за поездки, — это внимательность и требование озвучить сумму за поездку до самой поездки.

Таксист отвез пассажирку в милицию из-за отказа платить большую сумму. Девушка обратилась в прессу