Розыск: в баре на Зыбицкой снова украли верхнюю одежду

В этот раз неизвестный молодой человек вынес чужое пальто.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы разыскивают молодого человека, который 13 января 2018 года около 03.45 забрал в одном из баров на Зыбицкой чужое пальто и ушел.

Как сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома, на записях камер видеонаблюдения видно, как он берет чужое пальто, затем свою куртку и выходит с вещами на улицу, после чего не возвращается. Вместе с ним был замечен еще один молодой человек.

Узнавших изображенных на фото парней сотрудники угрозыска просят сообщить по телефонам +375 44 796 80 86, +375 29 745 48 93.

Напомним, что в декабре 2017-го угрозыск Центрального района разыскивал группу молодых людей, подозреваемых в похищении шубы посетительницы одного из баров на Зыбицкой.