Кто тот борисовчанин, перед которым извинилась Ермошина?

Борисовская районная избирательная комиссия проявила «и бездушие, и черствость, и равнодушие».

В своем видеобращении председатель Центризбиркома Лидия Ермошина подвергла критике работу Борисовской районной избирательной комиссии за то, что та отказала в регистрации кандидатом в депутаты инвалиду-колясочнику из-за технической ошибки в документах.

Ермошина сказала, в частности, что борисовская комиссия проявила «и бездушие, и черствость, и равнодушие». И в результате этого (!) претендентом была совершена ошибка при подаче документов. Ошибка техническая, она могла быть замечена членами комиссии.

Ермошина извинилась перед несостоявшимся кандидатом и сообщила, что не имеет права отменять решение Борисовской избирательной комиссии.

Кто этот человек, перед которым извинилась Ермошина?

Борисовчанина зовут Александр Макарчук. Он тотально парализован, что не помешало ему

По его биографии можно снимать кино.

Он родился в неблагополучной семье, мать была лишена родительских прав, воспитывал дед, бывший военный. С пятнадцати лет начал работать, чтобы поддержать себя и младшего брата. Работал на стройке и санитаром, поэтому после восьмого класса пришлось уйти из школы.

В шестнадцать лет заболел и оказался в инвалидной коляске. Уже в этом состоянии связался с дурной компанией и был судим. Женился. Из-за материальных трудностей семья продала квартиру в Минске и переехала в Борисов.

В 2009 году сумел получить среднее образование. Аттестат Макарчука был лучшим в его выпуске. В этом же году от него ушла жена, не выдержав материальных трудностей и иных тягот.

После развода Александр освоил управление компьютером голосом. В начале 2010 года запустил свой первый социальный проект «Без ограничений» по помощи и реабилитации парализованных людей. Научился разрабатывать сайты и зарабатывать на этом. Благодаря помощи друзей смог поступить в вуз, был зачислен на факультет гражданского права и процесса Межрегионального открытого социального института РФ.

В 2014 году окончил курсы института IBA по системному администрированию. По результатам курсов была проведена республиканская олимпиада, в которой Александр занял первое место. После этого им заинтересовались работодатели, и он получил работу системного администратора. Работал удалённо, обслуживая компьютерный парк двух компаний в Москве. Самостоятельно освоил ряд профессий IT-сферы: программиста, тестировщика, специалиста информационной безопасности, IT-рекрутера.

Новые знания и умения позволили Александру Макарчуку не только стать полноценным налогоплательщиком, но и приобрести квартиру, финансировать благотворительные мероприятия.

Осенью 2015 года Александр поступил в Высшую школу бизнеса и управления, окончил с отличием. Дипломный проект был посвящен дистанционному образованию для людей с инвалидностью.

Александру удалось собрать команду людей с ограниченными возможностями, достигших успеха и признания. Они делятся своими званиями и умениями, что помогает особенным людям поверить в себя и реинтегрироваться в общество. В проекте уже участвует 35 человек.

Целевая аудитория проекта — молодые инвалиды и их социальное окружение. Это доброе дело полностью реализуется собственными силами, благодаря личному энтузиазму и помощи волонтёров. Проект не зависит от чужих денег.

Начинание получило общественное признание. Проект Макарчука вышел в финал Social Weekend 2016 года, а в мае 2017 года проект занял первое место в конкурсе СНГ «Мир равных возможностей», среди 490 участников.

В феврале 2017 года Александр Макарчук официально зарегистрировал ИП и стал работать на себя и способствовал трудоустройству людей с инвалидностью. Был признан работодателем года.

Рассказать об опыте работы его приглашали на научную конференцию в БГУИР, где Александр выступил с обстоятельным докладом «Проблемы дистанционного образования в Беларуси».

Почему такой человек захотел участвовать в избирательной кампании?

Вот как об этом он написал сам:

«Имея опыт преодоления трудных жизненных обстоятельств, не имея семьи и детей, хочу принести пользу обществу, принести своей общественной деятельностью пользу тем, кто нуждается в этом больше всего».

Напомним, Борисовскую районную избирательную комиссию возглавляет Павел Жуга, его заместитель — Евгений Гаврильчик, секретарь комиссии — Наталья Злобич.