Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет

Декрет по содействию занятости заработает через год. Какую опасность он несет?

Могут нарушить Конституцию

К 1 апреля власти планируют выработать список услуг, за потребление которых «тунеядцы» будут платить по экономически обоснованному тарифу. Что в нем окажется?

Ходят слухи, что власти могут, к примеру, заставить «тунеядцев» возмещать расходы за медицинские услуги.

Однако руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в комментарии «Салідарнасці» напомнил:

– Медицина и образование у нас по Конституции являются бесплатными. Непонятно, как их могут сделать платными вопреки основному закону страны.

Действительно в статье 45 Конституции черным по белому записано: гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения.

В подготовленном властями списке, прежде всего, могут оказаться жилищно-коммунальные услуги, считает Владимир Ковалкин.

Здесь следует напомнить: в прошлом году сообщалось, что белорусы с 1 января этого года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ – кроме тепловой энергии. Об этом в частности заявлял министр ЖКХ Александр Терехов. В сентябре в Белэнерго рассказали, что население возмещает около 20% затрат на тепловую энергию.

Руководитель проекта «Кошт урада» обращает внимание: сколько «тунеядцы» могут переплачивать по сравнение с остальными гражданами, можно представить уже сегодня.

Два года назад «Комсомольская правда» писала: в таких квартирах отопление подорожало почти в два раза – на 50 рублей (учитывая, что в среднем на отопление квартиры выходит 0,6 Гкал в месяц).

Местные власти могут выносить необъективные решения

В обновленном декрете нет критериев того, кого следуют признавать «тунеядцами». Вот что пишет в этой связи редактор FINANCE.TUT.BY Ольга Антипенко:

«Самый прекрасный пункт нового декрета, пожалуй, о комиссиях. Как нам не хватало новых комиссий! Депутаты, специалисты органов по труду, занятости и соцзащите, коммунальники, правоохранители — все эти люди отныне будут заниматься с неработающими лично».

По сути власти вернулись к прежней практике, вызвавшей, мягко говоря, непонимание среди белорусов: чиновники будут решать судьбу людей, исходя из своей личной необъективной оценки гражданина. «Салідарнасць» писала о красноречивом примере, когда Марианна Щеткина вынесла странное решение на личном приеме.

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