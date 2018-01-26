Лукашенко: «У Шуневича спросите или у Вакульчика. Они вам расскажут, откуда все проблемы»

Глава Беларуси поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств и заявил, что все зло от посредников.

Соответствующее поручение Лукашенко дал 26 января, посещая фармпредприятие «Минскинтеркапс».

«Все надо взять под контроль»

По словам Лукашенко, система в данной сфере должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции и «даже жестче».

— Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Здесь нам шутить нечего.

«Покупают за рубль — продают за десять»

В связи с этим глава Беларуси потребовал окончательно разобраться с посредниками.

— Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, — подчеркнул Лукашенко. — Давайте разбираться с этой проблемой. Эта проблема не только у них (в сфере фармотрасли), я уже десять раз говорил о посредничестве.

Особенно беспокоило президента, что заработок посредников порой составляет половину от цены товара.

— У Шуневича спросите или у Вакульчика. Они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль — продают за десять, — отметил Лукашенко, пояснив, что на определенном этапе был готов принять решение запретить всякое посредничество. — Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись.

В случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных и контролирующих структур именно эти чиновники потом и будут нести ответственность за принятое решение, подчеркнул он.

— Мы огромные деньги теряем. Здесь (при посредничестве) самая коррупция. Отсюда берут деньги на взятки и прочее, — уверен Лукашенко.

«Не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства»

Он также поручил в перспективе достичь паритета по объемам поставок лекарственных средств на экспорт и внутренний рынок Беларуси.

— Нам надо выходить на соотношения 50/50, и в то же время, чтобы отечественный рынок рос, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что стоимость соответствующей продукции должна быть адекватной и не завышаться.

— Хотелось бы, чтобы вы не по указке президента проверяли цены на лекарства, — сказал глава государства. — Мы разберемся в ближайшее время. Это не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства.