Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Беларуси

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на Олимпиаде в Пхёнчхане будет частью сборной Беларуси. Об этом восьмикратный олимпийский чемпион заявил во время интервью изданию VG.

Спортсмен признался, что тяжело переживал невключение в норвежскую олимпийскую сборную по биатлону. По словам Бьорндалена, после этого он был не способен провести необходимую подготовку, поэтому отказался и от участия в чемпионате Европы.

Справиться с разочарованием ему помогли жена Дарья Домрачева и дочь. В конце января он вместе с семьей отправится в Пхёнчхан. Биатлонист заявил, что будет частью сборной Беларуси, но прежде всего — частью «команды Бьорндаленов».

Пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона Виктория Тарасевич сообщила «Нашей Ниве», что принято решение включить Бьорндалена в тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону. Пока это решение только отечественной федерации, и белорусская сторона ждет согласия Международного олимпийского комитета.

31 января Домрачева и Бьорндален отправятся в Южную Корею.