Лукашенко: «Бардак полный! В середине 2019 года вся страна должна быть в идеальном порядке»

Глава Беларуси 26 января посетил фармпредприятие «Минскинтеркапс».

Не отходя от привычных сценариев посещения предприятий, Лукашенко потребовал навести порядок. Особенно возмутило руководителя страны состояние территорий в промышленной зоне Минска, на которые президент по пути на фармпредприятие обратил внимание.

— Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия, — цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.

Устранить «бардак» Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки

— У вас один год остался. В середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должны быть в идеальном порядке, — заявил он.

Особенно Лукашенко акцентировал внимание на содержании территорий вокруг производств, установке заборов и поддержании их в надлежащем состоянии. При этом Глава государства потребовал, чтобы соответствующие работы выполнялись бюджетно без траты лишних средств.

— Не надо этих железобетонных конструкций, — высказал он свое видение. — Все надо приводить в порядок.

Наряду с этим президент обратил внимание на некоторые недостроенные объекты в пределах Минска. Он потребовал решительных действий в данном вопросе со стороны властей.