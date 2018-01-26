Прорыв: в России хотят отменить уголовную ответственность за сбор валежника

Граждане России смогут собирать валежник для собственных нужд – соответствующий законопроект готовится к первому чтению в Госдуме. Уже несколько лет.

Ныне в РФ предусмотрено уголовное наказание за сбор «мертвой» древесины – до двух лет тюрьмы. Это абсурд с точки зрения здравого смысла, пишет «Российская газета»: ведь государство никак валежник не использует и даже рассматривает его как «захламление» лесов.

Дело в том, что упавшие ветки и мелкие деревья – готовое топливо для лесных пожаров и причина гниения здорового леса. Но трогать их нельзя без сложно получаемого разрешения и заключения договора с собственником или арендатором леса. Срок сбора всех разрешительных документов может достигать 90 дней.

Кроме противопожарных соображений есть еще экономические, заметил депутат ГД от Калининградской области Александр Пятикоп. Он напомнил о неподъемных для многих расценках на дрова, а также низкой газификации России, из-за чего эта проблема актуальна.