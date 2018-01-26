«На ледовые дворцы деньги есть, а на мост для людей — нет?» Как переправа через Припять превратилась в кошмар

14 января крепления понтонного моста через Припять сорвало из-за шугохода на реке. Спасатели приняли решение переправлять людей на другой берег на катерах. И это превратилось в настоящий кошмар для местных жителей.

В редакцию «Белорусского партизана» обратилась жительница Турова. Она рассказала, что движение через Припять всегда было очень оживленным, каждый день множество людей переправляется через реку по своим делам. Например, жители Житкович едут на работу на Туровский молочный комбинат или на консервный завод. Сейчас же через Припять людей переправляет катер.

«Вода холодная, мерзлая, плывут льдины, на тот катер люди ползком взбираются по трапу, все обледенело. Рассказывают, что какая-то женщина упала с трапа возле берега. Представьте, как это — на катере по Припяти перевозят людей, в мороз и холод. В районке писали, что каждый день перевозят около 500 человек. Ждут, когда в такую погоду катер перевернется и люди потонут. Только тогда начнут принимать меры и кусать друг друга. Это крупная бурная река. Сейчас она полноводная. Скорость течения большая, человек если попадет в воду, вряд ли сможет выкарабкаться, есть же еще лед», — рассказывает наша читательница.

Власти обещают, что паромная переправа через Припять в Житковичском районе будет организована в марте.

На автомобильный мост денег нет.

«Мясникович по телевизору говорил, что построить железный мост будет очень дорого, пустят паром. Какой паром и когда они его пустят? Он же зимой не будет плавать! Старожилы говорят, что во время немецкой оккупации немцы за две недели соорудили через Припять железный мост, по которому шли танки. Почему наше государство не может для нас построить железный мост? Ледовых дворцов понастроили, деньги на это нашлись, на 15 президентских резиденций деньги были, а построить мост для людей — это очень дорого? Разве это мыслимо — в катере перевозить людей в такую пору?» — возмущается жительница Турова.

В настоящее время проводятся работы по устройству подъездной дороги к месту паромной переправы. Начато переоборудование несамоходных барж для использования в качестве парома. Предполагаемая вместимость парома будет составлять до 30 автомобилей. Также паром будет перевозить и грузовой транспорт. До устройства паромной переправы перевозить население будут катера.

«Работа на самой реке действительно проделана огромная, но видимо будет коту под хвост. Там где мостят, пойдет вода. Дорога от Припяти к деревне Борки насыпана и идет под старым мостом, а она весной вся заливается водой. Нужно было сразу ставить железный мост, чтобы и машина могла проехать, а не маяться дурью. Здесь же такое движение! А теперь, чтобы поехать в Минску по направлению на Мозырь, нужно сделать огромный крюк в почти 200 километров», — рассказывает жительница Турова.

По ее словам, мучаются не только местные жители, но и молодые солдаты, которые работают на реке и перевозят людей.

«Согнали туда молоденьких солдат. Это наши дети, внуки, братья. Они когда тот понтон ловили, по пояс в ледяной воде ходили», — говорит наша читательница.

О своих впечатлениях от организации процесса переправы в условиях крайне низких отрицательных температур, установившихся на Гомельщине в последние дни, поделилась в соцсетях жительница г. Житковичи Юлия Смоленец.

– Какой ужас, мы ехали сегодня в первый раз. Так вот что я скажу по этому поводу. Это просто кошмар, и куда только наши председатели и т.д. смотрят. Очень намерзлись, пока ждали лодку. Люди от холода просто танцевали. Одна лодка переправляла. Как так? С детьми просто нереально плыть, в особенности беременным, – возмущается девушка. – Да ты сам стоишь и просто от обморожения не чувствуешь рук и ног, а что говорить про ребенка, что за безответственность такая в нашей Беларуси. Приехали домой и как кошмар вспоминаешь. 21 век – и просто ужас.