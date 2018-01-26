.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко: «Бардак полный! В середине 2019 года вся страна должна быть в идеальном порядке»
Прорыв: в России хотят отменить уголовную ответственность за сбор валежника
«На ледовые дворцы деньги есть, а на мост для людей — нет?» Как переправа через Припять превратилась в кошмар
Следственный комитет объявил, кто виновен в росте цен на «коммуналку»
Юрась Меляшкевіч: «Чалавек раскрытыкаваў БНФ, апазіцыю, Еўропу, а пасля… сталася неймавернае»
Міністэрства адукацыі сцвярджае, што не выключала «Пахне чабор» з праграмы. Гэта праўда?
Как интернет изменил работу проституток
Мнение: «Можно создать и миллион рабочих мест, но будет ли от этого толк?»
Перечень и порядок расчета полной стоимости услуг для «тунеядцев» определят до 1 апреля
Мининформации уточнило свои претензии к Хартии97
Лукашенко отменил своим указом экзамены в 5-е классы гимназий
Дочь Путина рассталась с мужем
«Без колаўторквалак». Почему минские банки и магазины получают «письма счастья» от велосипедистов?
Шендерович: «Все, что угодно, только не смех над ним»
Сергей Скребец в радиоэфире рассказал анекдот про Лукашенко
Папа 6-летней девочки, которая вызывала МЧС: «Была погрешность, выпил, но буду меняться»
У Мінску сотні людзей прыйшлі развітацца з Міхалам Анемпадыставым
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Дочь Путина рассталась с мужем
Как российские it-герл опозорились в Париже, а затем с нелепыми извинениями – на весь мир
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Игорь Железовский: «Мы с бело-красно-белым флагом полтысячи лет вместе»
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Лев Ландау: «Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»
Как уроки русского превратились в уроки донецкого
Войнович: «За бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби»
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
«Какой чудовищный стыд. Первый канал! Хорошо, что иностранным спортсменам не переводят наших комментаторов»
«Больше молчать не могу». Бабарико написал «восторженный пост» о милиции
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Шесть убийц. Кто сейчас ждет расстрела в «камере смертников»
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
«Пушков уж либо штаны надел бы, либо крестик снял. Дуй в Крым»
Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Церковный креатив под Радошковичами
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
Особенности президентского корпоратива
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
26.01.2018
Белорусский партизан
«На ледовые дворцы деньги есть, а на мост для людей — нет?» Как переправа через Припять превратилась в кошмар

14 января крепления понтонного моста через Припять сорвало из-за шугохода на реке. Спасатели приняли решение переправлять людей на другой берег на катерах. И это превратилось в настоящий кошмар для местных жителей.

В редакцию «Белорусского партизана» обратилась жительница Турова. Она рассказала, что движение через Припять всегда было очень оживленным, каждый день множество людей переправляется через реку по своим делам. Например, жители Житкович едут на работу на Туровский молочный комбинат или на консервный завод.  Сейчас же через Припять людей переправляет катер.

«Вода холодная, мерзлая, плывут льдины, на тот катер люди ползком взбираются по трапу, все обледенело. Рассказывают, что какая-то женщина упала с трапа возле берега. Представьте, как это — на катере по Припяти перевозят людей, в мороз и холод. В районке писали, что каждый день перевозят около 500 человек. Ждут, когда в такую погоду катер перевернется и люди потонут. Только тогда начнут принимать меры и кусать друг друга. Это крупная бурная река. Сейчас она полноводная. Скорость течения большая, человек если попадет в воду, вряд ли сможет выкарабкаться, есть же еще лед», — рассказывает наша читательница.

Власти обещают, что паромная переправа через Припять в Житковичском районе будет организована в марте.

На автомобильный мост денег нет.

«Мясникович по телевизору говорил, что построить железный мост будет очень дорого, пустят паром. Какой паром и когда они его пустят? Он же зимой не будет плавать! Старожилы говорят, что во время немецкой оккупации немцы за две недели соорудили через Припять железный мост, по которому шли танки. Почему наше государство не может для нас построить железный мост? Ледовых дворцов понастроили, деньги на это нашлись, на 15 президентских резиденций деньги были, а построить мост для людей — это очень дорого? Разве это мыслимо — в катере перевозить людей в такую пору?» — возмущается жительница Турова.

В настоящее время проводятся работы по устройству подъездной дороги к месту паромной переправы. Начато переоборудование несамоходных барж для использования в качестве парома. Предполагаемая вместимость парома будет составлять до 30 автомобилей. Также паром будет перевозить и грузовой транспорт. До устройства паромной переправы перевозить население будут катера.

«Работа на самой реке действительно проделана огромная, но видимо будет коту под хвост. Там где мостят, пойдет вода. Дорога от Припяти к деревне Борки насыпана и идет под старым мостом, а она весной вся заливается водой. Нужно было сразу ставить железный мост, чтобы и машина могла проехать, а не маяться дурью. Здесь же такое движение! А теперь, чтобы поехать в Минску по направлению на Мозырь, нужно сделать огромный крюк в почти 200 километров», — рассказывает жительница Турова.

По ее словам, мучаются не только местные жители, но и молодые солдаты, которые работают на реке и перевозят людей.

«Согнали туда молоденьких солдат. Это наши дети, внуки, братья. Они когда тот понтон ловили, по пояс в ледяной воде ходили», — говорит наша читательница.

О своих впечатлениях от организации процесса переправы в условиях крайне низких отрицательных температур, установившихся на Гомельщине в последние дни, поделилась в соцсетях жительница г. Житковичи Юлия Смоленец.

– Какой ужас, мы ехали сегодня в первый раз. Так вот что я скажу по этому поводу. Это просто кошмар, и куда только наши председатели и т.д. смотрят. Очень намерзлись, пока ждали лодку. Люди от холода просто танцевали. Одна лодка переправляла. Как так? С детьми просто нереально плыть, в особенности беременным, – возмущается девушка. – Да ты сам стоишь и просто от обморожения не чувствуешь рук и ног, а что говорить про ребенка, что за безответственность такая в нашей Беларуси. Приехали домой и как кошмар вспоминаешь. 21 век – и просто ужас.

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ
Былы міністр адукацыі Пятро Брыгадзін: Стваральнікам БНР трэба сказаць дзякуй
Калинкина: Информационное поле зачищается ради мифа
Почему бизнесу на зоне не место
Какие части тела чаще всего фотошопят звезды?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY