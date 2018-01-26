Следственный комитет объявил, кто виновен в росте цен на «коммуналку»

Следственный комитет окончил расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего руководителя коммерческих структур в организации превышения служебных полномочий и даче взяток должностным лицам предприятий системы ЖКХ, расположенных в Витебской, Минской и Могилевской областях.

Как говорится на сайте Следственного комитета, установлено, что житель Минского района реализовал план преступной деятельности в период с 2009 по 2015 годы.

7 руководителей районных предприятий системы ЖКХ умышленно заключили с коммерческими организациями, подконтрольными обвиняемому, договоры на поставку товарно-материальных ценностей (в большинстве случаев – насосного оборудования) по явно завышенным ценам. За благоприятное решение вопроса о заключении договоров некоторым должностным лицам передавались взятки – процент от общей суммы сделки.

Предприятиям системы ЖКХ был причинен ущерб на общую сумму более 677 тысяч рублей.

– Важным здесь является и то, что необоснованные потери, понесенные государственными предприятиями, повлекли повышение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей – граждан Беларуси, – отмечается в сообщении Следственного комитета.

Кроме того, на протяжении 2009-2011 годов 40-летний мужчина, действуя от имени коммерческого предприятия, организовал изготовление и распространение рекламных буклетов, содержащих заведомо ложные сведения. Также он сообщил ложную информацию о деятельности предприятия журналисту отраслевого издания.

Действия руководителя коммерческих организаций квалифицированы по ч. 1 ст. 250 (распространение ложной информации о товарах и услугах), ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 426 (организация превышения служебных полномочий), чч. 1 и 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Всем фигурантам, должностным лицам предприятий системы ЖКХ, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 426 (превышение служебных полномочий). Также действия шестерых из них квалифицированы по ст. 430 (получение взятки), а одного, кроме прочего, – и по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог).

К организатору противоправных действий и четырем директорам предприятий системы ЖКХ применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия фигурантами возмещен ущерб, причиненный противоправными действиями, на сумму 64,6 тысяч рублей, а также наложен арест на их имущество на сумму свыше 569 тысяч рублей.

В адрес Министерства ЖКХ следствием направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, год назад стало известно о задержании бизнесмена, руководителя группы компаний «Сармат-СТИ» Александра Кныровича и ряда руководителей госпредприятий из системы ЖКХ. На странице Кныровича в соцсети указывается, что он 1973 года рождения.

В марте 2017 года задержали председателя собрания акционеров «Завода энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрея Садыкова. Сообщалось, что он и его партнеры наладили коррупционные связи с директорами предприятий системы ЖКХ.