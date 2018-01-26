На кого он ее променял? К кому ушел президентский зять?

Источники «Открытых медиа» утверждают, что сердечко президентского зятя Кирилла Шамалова уже занято.

И это некая Жанна Волкова, бывшая супруга экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова, сообщает Телеграм-канал OpenMedia.

Напомним, вчера как гром среди ясного неба, прилетела новость, что Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с Кириллом Шамаловым. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников. Когда именно это произошло и состоялся ли развод официально, собеседники агентства не уточняют.

Между тем журналисты «Открытых медиа» провели свое расследование и утверждают, что дочери президента Кирилл Шамалов предпочел светскую львицу Жанну Волкову.

В открытом Фейсбуке Волковой обнаружились совместные фото Кирилла и Жанны.

И еще немного фото из Фейсбука.

Известно, что в прошлом Жанна была замужем за чиновником мэрии Москвы Сергеем Волковым. Пара поженилась в 2004-м. Когда же у Волкова на службе вдруг начались проблемы, он с женой и сыном спешно выехал в Монако. Но и там не заладилось. Спустя несколько лет они разошлись.

Сергей вернулся в Москву, а Жанна с сестрой-близняшкой отправились в туманный Альбион.

Штатные близняшки Жанна и Диана являются постоянными героями светской хроники.

Жанна Волкова и Наталия Бондаренко

СМИ сообщали, что рождественские каникулы Жанна и ее сестра-близняшка Диана Дементьева провела в Санкт-Морице, в отеле Badrutts’ Palace в компании друзей. Кирилла Шамалова среди них не было. Но другие источники, близкие к паре, утверждают, что он уже уговорил Жанну вернуться в Москву из Лондона и свадьба не за горами.