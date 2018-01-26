Калинкина: Информационное поле зачищается ради мифа

Власти решились на блокировку самых острополитических белорусских сайтов, и все пребывают в некотором шоке. Что бы это значило? С чем связано обострение?

Ведь никаких важных политических кампаний не предвидится. Не считать же таковыми выборы в местные советы. Тогда зачем?

Иллюстрация с сайта debaltsevo.com

Многие уверены, что имеет место так называемый «казус исполнителя». Белорусская государственная система давно работает в центробежном режиме в том смысле, что каждое ведомство, каждый чиновник свою задачу понимает по-своему. Как понимает – туда и бежит. Вот и получилось, что в целом Беларусь встала на курс исправления, улучшения и нормализации. (Отношений с Западом, разумеется).

Но конкретным новоназначенцам в Министерстве информации и Оперативно-аналитическом центре до мегакурса внешней политики нет никакого дела, им еще надо доказать правильность собственного курса – свою личную бдительность, твердость и преданность. Вот и побежали быстрее быстрого – блокировать неугодные сайты. Тут, даже если перестарались, – никто не накажет.

Это очень правдоподобный, но несколько наивный подход к проблеме.

Потепление в отношениях Беларуси с Западом базируется на мифе о поддержке режима Лукашенко белорусским народом. Теперь позиция большинства западных политиков такова. Плохой Лукашенко, очень плохой, наихудший… Его на Западе не переваривают, не могут терпеть, ему не доверяют… Но он устраивает белорусов. Потому экспортом демократии заниматься не стоит. Это бесперспективно и не вовремя.

Разрушение этого мифа – крах всего, на что во внешней политике делает ставку сегодняшняя белорусская власть.

Ради поддержания этого мифа была под корень уничтожена независимая социология. Ради этого мифа белорусам запретили не то что выходить на улицу с акциями протеста, а даже несанкционированно хлопать. Ради этого мифа зачищается информационное поле, вводится запрет ненавидеть.

В этом смысле негативные последствия от блокировки сайтов для белорусской власти значительно меньше, чем от краха мифа о всеобщем «Одобрям-с!» А в России так и вообще поаплодируют: мечтать можно, чтобы власти страны закрывали национально ориентированные сайты, в то время, когда пророссийские множатся, будто мухи-дрозофилы.

Но для всех нас есть и хорошая новость. Почему все это происходит перед никчемными выборами в никчемные местные советы?

По двум причинам.

Первая. Местные выборы Западу «продать» нельзя. На них не едут наблюдатели, к ним нет никакого интереса, за них особо не похвалят и не сильно поругают. То есть время – подходящее.

Вторая. Перед каждыми выборами в Беларуси проводится особо углубленное изучение общественного нения, результаты которо резентуются под грифом ДСП. Судя по всему, исследование показало, что миф о «всеобщей и массовой поддержке действующей власти» близок к краху, как никогда. После всего, что эта власть с ними сделала, в какие эксперименты на выживание кинула, сколько раз обманула, поизмывалась, унизила, в людях нарастает ненависть.

Кто виноват? Ясно, что «неправильные журналисты».

Что делать? Закрыть! Заткнуть! Заблокировать!

Вот только если трубу прорвало, ее уже не заткнуть. Все остальное – мифы.

Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»