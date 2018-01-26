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Спорт
26.01.2018
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ

Недавно в Минске состоялся суперфинал хоккейного Континентального кубка – на турнир приехало несколько десятков английских и итальянских болельщиков. Об их впечатлениях рассказала «Трибуна».

Несколько отрывков из репортажа.

***

В перерыве между двумя матчами зрителей выгоняют с арены. Кто-то, похожий на человека в штатском, прямо говорит:

– Уходите, сейчас тут будет зачистка от зрителей!

Звучит зловеще. Но даже в этом случае есть нюанс: выгоняют не всех. Например, с англичанами диалог вышел таким:

– Матч закончился, уходите.

– Excuse me, what?

– Ноу проблем! – бодро отвечает человек и уходит.

– У них очень злые восточноевропейские лица, – резюмирует Ник своё знакомство с белорусским ОМОНом.

***

Когда счёт стал 2:2, белорусы на трибунах чуть попритихли, а англичане пели уже так, словно пошли на третий кубок.

После матча Луиза, заподозрив неладное, спросит:

– Кто все эти люди на трибунах?

После уточняющего вопроса пришлось рассказать ей про БРСМ и прочие способы поддержания посещаемости.

– Понятно. Уж больно унылые у них лица.

 
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