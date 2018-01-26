«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ

Недавно в Минске состоялся суперфинал хоккейного Континентального кубка – на турнир приехало несколько десятков английских и итальянских болельщиков. Об их впечатлениях рассказала «Трибуна».
Несколько отрывков из репортажа.
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В перерыве между двумя матчами зрителей выгоняют с арены. Кто-то, похожий на человека в штатском, прямо говорит:
– Уходите, сейчас тут будет зачистка от зрителей!
Звучит зловеще. Но даже в этом случае есть нюанс: выгоняют не всех. Например, с англичанами диалог вышел таким:
– Матч закончился, уходите.
– Excuse me, what?
– Ноу проблем! – бодро отвечает человек и уходит.
– У них очень злые восточноевропейские лица, – резюмирует Ник своё знакомство с белорусским ОМОНом.
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Когда счёт стал 2:2, белорусы на трибунах чуть попритихли, а англичане пели уже так, словно пошли на третий кубок.
После матча Луиза, заподозрив неладное, спросит:
– Кто все эти люди на трибунах?
После уточняющего вопроса пришлось рассказать ей про БРСМ и прочие способы поддержания посещаемости.
– Понятно. Уж больно унылые у них лица.