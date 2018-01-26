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26.01.2018
ВВС
Как интернет изменил работу проституток

Проститутки и другие работники секс-индустрии в один голос утверждают, что интернет сделал их бизнес намного более безопасным, поскольку больше им не нужно слоняться по улицам в поисках клиентов. Таковы результаты крупнейшего из когда-либо проводившихся в Британии исследования индустрии интернет-секса, продолжавшегося два года.

Однако авторы исследования, проведенного совместно университетами Лестера и Стратклайда, предупреждают, что уход индустрии секс-услуг в интернет принес с собой новые риски: там секс-работники более уязвимы для оскорблений, угроз и нежелательных домогательств. Кроме того значительно повышается риск того, что о «стыдной работе» узнают друзья или родственники.

В ходе исследования ученые опросили более 640 секс-работников и около 1500 клиентов: и те и другие сошлись во мнении, что интернет и цифровые технологии полностью изменили индустрию секс-услуг.

Более того, 60% секс-работников заявили, что вообще не стали бы оказывать интимные услуги, если бы не могли искать клиентов в сети.

Гибкий график, безопасность и независимость

Одна из участниц исследования Шарлотта Роуз рассказала Би-би-си, как оказание секс-услуг отлично вписывается в ее семейную жизнь.

«Я люблю такую работу, и мне было принципиально важно то, что у меня гибкий график. У меня двое детей, и для меня возможность проводить время с ними, при этом обеспечивая семью, — это очень, очень важно», — объясняет она.

«Секс-работница, которая работает на себя — это, по сути, независимый частный предприниматель, — добавляет она. — А интернет дает возможность заниматься продвижением своего бренда, наращивать клиентскую базу и зарабатывать на жизнь».

Шарлотта Роуз

Шарлотта признает, что у ее работы есть и недостатки, и один из главных — это стигматизация проституции, глубоко закрепленное в обществе пренебрежительное и брезгливо-снисходительное отношение к работникам секс-индустрии.

Ее детям приходится непросто, да у нее самой периодически случаются конфликты с владельцами квартир, которые она снимает.

«Мне угрожали, меня шантажировали, меня дважды выселяли из дома — просто потому что мой способ заработка не соответствует чьим-то представлениям о нравственности», — говорит она.

Реклама интим-услуг в интернете в Британии не запрещена законом, а в последнем отчете британского МВД число работников секс-индустрии в стране оценивается примерно в 60-80 тысяч человек.

Однако то, чем они занимаются, нередко имеет очень отдаленное отношение к расхожим представлениям о том, как выглядят интим-услуги.

Вернер руководит агентством Strictly Models, предоставляющим моделей для вебкам-платформ. По ее словам, большую часть времени моделям не нужно даже раздеваться, ведь есть так много одиноких людей, которые просто хотят с кем-то поговорить.

Закат уличной проституции

В исследовании отмечается, что новые технологии сделали предоставление интим-услуг более гибким и мобильным, что способствовало притоку в индустрию новых людей. Возможность привлекать клиентов онлайн, посредством обеспечивающих относительную безопасность вебкамер, сделала предоставление интим-услуг привлекательной опцией для секс-работников, которые в противном случае вряд ли стали бы всерьез рассматривать такую работу.

Интернет позволяет рекламировать весь спектр работ — от вебкаминга, когда клиент платит за просмотр живого перформанса, до эскорт-услуг.

По последним данным, уличная проституция составляет на сегодняшний день лишь 3% всего рынка секс-услуг, подавляющее же большинство секс-работников ищут клиентов в интернете.

Новые риски

Возможно, интернет и сделал индустрию-секс услуг более безопасной, утверждается в докладе, подготовленном по результатам исследования, но в то же время он несет с собой новые риски.

Более 80% секс-работников утверждают, что в том или ином виде сталкивались в ходе работы с нарушением закона. Две трети опрошенных за последние пять лет хотя бы раз подвергались запугиванию или домогательствам, а половина принявших участие в исследовании боятся, что о характере их работы кто-то без спросу расскажет их друзьям или родственникам.

«Интернет предоставляет нам лишь очень ограниченную защиту», — заявила Би-би-си Лора Ли, которая работает в секс-индустрии уже 24 года.

Хотя интернет сильно уменьшает вероятность физического насилия, секс-работники говорят об опасностях другого рода — например, запугивании, харрасменте или использовании их личной информации без разрешения.

«Постоянные имейлы, навязчивые телефонные звонки, неожиданное появление людей у твоей двери — кому-то приходится терпеть это годами», — говорит соавтор доклада, профессор Телла Сандерс.

«Одна из основных проблем заключается в том, что секс-работники обычно очень неохотно обращаются за помощью в полицию, опасаясь бездействия правоохранительных органов или даже репрессивных мер», — подчеркивает она.

Как утверждают авторы доклада, полиция зачастую реагирует на жалобы и заявления секс-работников недостаточно эффективно, предпочитая борьбу с уличной проституцией и торговлей людьми.

 
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