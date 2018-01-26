Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон

Итак, Александр Лукашенко собственноручно «похоронил» одну из своих любимых игрушек – «сбор с тунеядцев».

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан в апреле 2015 года. Тогда же стартовал первый сезон увлекательного сериала «Лукашенко против тунеядцев». Это был своего рода ремейк старой советской истории. Но в СССР за «тунеядство» можно было даже угодить в ссылку, а в современной Беларуси ударить по тем, кто живет на «нетрудовые доходы» решили рублем.

Критика декрета была оглушительной, но кто на Карла Маркса, 38, слушает этих умников из «интернетов»? Обычно сопротивление лишь заводит Александра Лукашенко, который тогда начинает добиваться своего с утроенной энергией.

Пропаганда включила старую пластинку о «мудром руководстве, принявшем своевременное и правильное решение». В декабре 2016-го глава президентской администрации Наталья Кочанова подытожила: по итогам мониторинга реализации декрета он признан декрет «актуальным, объективным и необходимым».

Впрочем, необходимость корректировки на тот момент была очевидна даже властям. Поэтому в январе 2017-го декрет подправили.

Но это не спасло положение. Уже в феврале-марте по Беларуси прокатились беспрецедентные по географической распространенности протесты, поводом для которых стал упомянутый декрет.

Лукашенко в кои-то веки пришлось давать задний ход. 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития президент свалил вину на нерадивых чиновников, которые испоганили замечательный документ «отвратительным и безответственным» исполнением.

В результате исполнение декрета №3 было приостановлено. Так что, развязка первого сезона оказалась необычной для Беларуси: власти потерпели поражение.

Но Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы не попытался взять реванш. 25 января 2018 года подписан декрет №1 по содействию занятости. Краткое содержание: от «тунеядцев» теперь требуют оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости.

Так стартовал второй сезон сериала. И он обещает стать еще более трэшевым.

Предыдущая идея была относительно простой в плане реализации: составить списки «тунеядцев» и заставить их заплатить сбор. Но план из двух пунктов начал сбоить уже на первом.

Нынешний замысел куда загогулистее: опять же составить списки «тунеядцев», определить «экономически обоснованные тарифы» на субсидируемые государством услуги, разработать и запустить механизм оплаты попавшими под очередной декрет гражданами разницы между стоимостью для всех и для неработающих. Представляете себе, во что это выльется, если даже предыдущий куда более примитивный сценарий привел к хаосу?

Даже директор Института экономики Национальной Академии наук Валерий Бельский, являющийся одним из разработчиков нового декрета, признал в беседе с FINANCE.TUT.BY, что «достаточно сложно обеспечить персонифицированное потребление некоторых благ и индивидуальное возмещение их стоимости в соответствующей пропорции».

При этом, по его словам, осталось не так много сфер, которые можно применить для исполнения декрета. Медицинское обслуживание в Беларуси по Конституции бесплатное. А в сфере ЖКХ в ближайшее время останется только два вида услуг, которые будут субсидироваться государством.

В общем, уже сейчас очевидно:

1. Новый декрет тоже изначально неработоспособен;

2. Тем не менее, власти предпримут титанические усилия, чтобы доказать обратное;

3. После провала этих усилий начнётся разработка новых «плодотворных» идей, как прищучить «тунеядцев».