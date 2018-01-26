Какие части тела чаще всего фотошопят звезды?

Знаменитостей и раньше ловили на неумеренном фотошопе, а уж с тех пор, как миром завладел Instagram, разоблачения случаются все чаще.

Чем же чаще всего недовольны те, кого мы привыкли считать чуть ли не совершенством? Да почти всем! Знаменитости вытягивают ноги, делают плоским живот, отрезают второй (иногда – третий) подбородок, одним махом избавляются от морщин, выбеливают зубы, «подтягивают» попу и... список можно продолжать.

Потому что это болезнь, ведь частенько, увлекшись, звездные мамы пускают «под нож» фотошопа и своих деток. Без специальной обработки не размещается почти ни одна фотография, но иногда дело доходит до смешного.

На этом фото Бейонсе явно колдовала со своими ногами. Однако играть с фотошопом – это чуть ли не сложнее игры в гольф!

Но певица не усвоила урок, когда подписчики начали уличать ее в обмане и продолжила в том же духе. Да так, что поплыли бокалы!

Ким Кардашьяи и Никки Минаж

Ну а как же выглядит подтянутая попа? А вот так – и попа, и плитка на полу выглядят очень «аппетитно», не правда ли? Кардашьяны жгут!

Если хочется сделать талию, то тут либо обруч, либо приложение в смартфоне. Только не попадайтесь, как Миранда Керр. Ковер прямо кричит: «Уплываю, матушка! Еще чуть-чуть, и сольюсь в экстазе с бокалом Бейонсе!»

Убрать морщины, освежить цвет лица, придать пухлость губам, отбелить зубки – тут работал профессионал, это не снимок из микроблога. Но в сеть попала предательская версия «до».

А вот тут Линдсей Лохан накачала себе пресс. От такой неимоверной красоты косметика на умывальнике аж опьянела – стала заваливаться туда-сюда и покачиваться.

Вообще, звезд можно только пожалеть. Они настолько привыкли, что журналы делают из них фарфоровых красоток, что им сложно показываться в своих Instagram настоящими, это простых смертных спасают фильтры, им этого мало.