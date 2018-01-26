Мнение: «Можно создать и миллион рабочих мест, но будет ли от этого толк?»

Эксперты рассказали по силам ли правительству обеспечить работой 70 тысяч человек.

Правительство рассчитывает в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

— Декрет №7 и указы, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, будут способствовать выполнению этой задачи. Во всяком случае, условия для этого имеются, — цитирует главу правительства БЕЛТА.

Судя по всему, переложить эту работу попробуют на бизнес, ссылаясь. Неслучайно же премьер-министр подчеркнул, что сейчас важно активно использовать возможности, которые открываются с принятием пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса.

РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко не разделят оптимизм властей.

— Кобяков говорит лишь об одной стороне медали. Он ведь ни словом не обмолвился, что из-за действия указа №222 бюджет ежегодно недополучает около 100 миллионов долларов. Мы не услышали о трех десятках ИП, закрывших бизнес за последние несколько лет. А ведь об этом наши люди предупреждали три года назад, когда просили отложить применение указа в связи с кризисом, — говорит лидер предпринимателей.

И эти опасения, по его мнению, полностью оправдались.

— А если взять статистику за 2017-й, то картина будет еще более катастрофичной, — говорит Анатолий Шумченко. — Если по-хорошему, то не мы должны были форумы собирать, а правительство, глядя на все это, должно бить в колокола.

Продолжение экспертных мнений читайте здесь