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Общество
25.01.2018
Перечень и порядок расчета полной стоимости услуг для «тунеядцев» определят до 1 апреля

Министр труда объяснила, как будут «стимулировать к занятости через «рубль».

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич объяснила суть и основную цель декрета № 1, который подписал президент взамен нашумевшего декрета по тунеядству.

— Прежде всего хочу отметить, что в республике есть определенная категория трудоспособных граждан, которые не работают и не заинтересованы в поиске работы. Возможно, часть из них — это граждане, занятые в теневом бизнесе, — цитирует Костевич БЕЛТА. — Поэтому необходимо формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в трудоустройстве. Декретом предусмотрено, что трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

По ее словам, такая норма начнет действовать с 1 января 2019 года.

— Что касается непосредственно самих услуг, то их перечень и порядок расчета будет определен правительством до 1 апреля текущего года. Таким образом, у человека есть практически год, чтобы определить свой статус и при желании поменять его, — уточнила министр.

Чтобы определять, что конкретный человек должен оплатить услугу по полной стоимости, декретом предусмотрено создание и ведение в республике базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике, рассказала Ирина Костевич.

— В ближайшее время правительство определит порядок ее формирования и ведения. Предполагается, что механизм формирования будет двухуровневым. На первом этапе на республиканском уровне будет формироваться основная база данных на основе республиканских информационных ресурсов. Второй этап, местный уровень — корректировка основной базы местными органами с учетом имеющихся у них информационных ресурсов и иной информации. Сведения из базы данных будут использоваться на местах в первую очередь для оказания содействия неработающим гражданам в трудоустройстве, — отметила министр.

По ее словам, «по результатам этой работы местные органы и будут решать вопрос о предоставлении конкретному человеку услуг с возмещением затрат».

При этом правительство в течение месяца должно определить перечень категорий граждан, относящихся к не занятым в экономике.

— Хочу подчеркнуть, декрет прежде всего направлен на защиту прав наших граждан, которые добросовестно и честно хотят трудиться, и поможет обеспечить справедливость как базовый принцип социальной политики, — уточнила министр.

 
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