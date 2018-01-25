Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»

Политолог Александр Класковский прокомментировал блокировку властями сайта charter97.org.

«На самом деле блокировка «Хартии» — плохой знак всем негосударственным СМИ, — пишет на сайте naviny.by Александр Класковский.

А вообще статья 38 закона о СМИ (сам закон — это песня) позволяет применить репрессии против ресурса за публикацию любой информации, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Эта прекрасная резиновая формулировка, принятая в конце 2014 года, дает чиновникам полную свободу рук. Ведь это им, чиновникам, дано право определять, что вредит национальным интересам. А «государевы люди» склонны почитать за такой вред любую критику режима.

Ни один начальник ведь не скажет: вы, писаки чертовы, лучше нашу братию не трогайте, а то мало не покажется! Будет сказано: о-о-о, да здесь крамола, угроза государству, подрыв стабильности! И ты уже не зажимщик свободы слова, а радетель за общее благо.

Так что завтра под молот сурового закона может попасть любой ресурс, который, с точки зрения большого начальства, слишком смело «пописывает».

Причем намечается уже тенденция. Вспомним, в декабре был заблокирован «Белорусский партизан». Какой сайт следующий?

При этом не обязательно блокировать много: пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар. Самоцензура — тоже сильная штука.

Правда, от известия о блокировке еще одного общественно-политического сайта выпали в осадок и некоторые бенефициары декрета № 8 о развитии цифровой экономики.

Ведь по замыслу декрет об IT-стране (так патетично его называют промоутеры) должен заманить сюда всяких инвесторов, других богатых клиентов, короче — обеспечить приток денег. Для этого даже элементы английского права прописали. А тут раз за разом — хрясь дубиной, вот вам и английское право. Иностранцы лишний раз подумают, соваться ли в такую страну.

Да, режим хочет модернизироваться, запускает кластеры типа Парка высоких технологий. Но в политике будет и впредь практиковать технологии старые, испытанные и простые как оглобля».