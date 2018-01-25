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25.01.2018
Салiдарнасць
Мининформации уточнило свои претензии к Хартии97

На сайте Министерства информации был опубликован список нарушений, которые, по мнению властей, допустил ресурс.

Министерство информации сообщило, что решение об ограничении доступа к ресурсу было принято на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (распространения посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети интернет, информационных сообщений и (или) материалов, запрещенных или ограниченных к распространению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также вступившими в законную силу решениями суда).

В частности, отмечается, что на сайте charter97 публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

Кроме того, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было.

Также одним из оснований для принятия решения об ограничении доступа стало распространение посредством сайта charter97.org информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов.

Что это за публикации, Министерство информации не указывает.

«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»

Вечером 24 января редакция популярного оппозиционного ресурса Charter97.org заявила о блокировке доступа к сайту на территории Беларуси. Вскоре Мининформации опубликовало на своем сайте решение о блокировке.

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