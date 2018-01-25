Лукашенко отменил своим указом экзамены в 5-е классы гимназий

Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии.

Согласно указу президента, набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.

«Отмена экзаменов позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что в целом будет способствовать сохранению их здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что при приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется. Такой подход предоставит возможность обучения в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством.

Одновременно в учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне.