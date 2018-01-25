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Общество
25.01.2018
Марина Светлова
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1

Сбор снимать не будут, однако неработающие граждане со следующего года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.

Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения, сообщила пресс-служба президента. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Впрочем, неработающим гражданам пока рано радоваться. Декретом предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

«Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения», — отмечено в сообщении.

Для этого предусматривается создание постоянно действующих комиссий, в состав которых будут включаться депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений. Возглавлять комиссии, создаваемые на районном уровне, будут, как правило, председатели Советов депутатов.

«Декрет предоставляет комиссиям широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации», — отмечается в сообщении.

Этими же комиссии будут определять порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы.

Иными словами, власти предложили поменять шило на мыло. В любом случае ясно одно: чиновники без работы не останутся и, как и прежде, продолжат выявлять «тунеядцев», определяя, кто и сколько должен платить.

Пользователи Сети тут же отреагировали на эту новость. Некоторые искренне порадовались новому декрету. «С победой граждане! Эта власть понимает речь народа только тогда, когда он выходит на улицы и громко заявляет о своих требованиях!» — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Ну-с.... Приступим-с... Создание комиссий - это наше всё!»

«Не вижу причин для радости: сами придумали, сами и отменили! Завтра ещё бредовей закон придумают, лишь бы с народца деньги стрясти!»

Кто-то увидел в подписании декрета замах на будущую президентскую кампанию:  

«Выборы скоро, задумался».

Впрочем, большинство восприняли новость с опаской.

«И в чем подвох?»

«Подвох в том, что никто не знает сколько на самом деле стоят субсидируемые государством услуги».

«Тунеядствующие думали что выиграли, но не поняли, что заплатить за скорую или МЧС будет очень дорого».

«То есть, дети неработающих алкашей должны ходить в школу платно? И обеды у них должны быть по полной цене, как в кафе?»

 «Не получилось содрать денег с безработных — решили им повысить цены».

«Тунеядский закон на 150 баксов в год отменили, зато за год вас разуют на полштуки — минимум».

 
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