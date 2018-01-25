«Без колаўторквалак». Почему минские банки и магазины получают «письма счастья» от велосипедистов?

Команда Минского велосипедного общества проводит кампанию, направленную на создание правильных велосипедных парковок около зданий общественного значения – магазинов, банков, почты.

Разослали уже более 30 писем-рекомендаций. Кто реагирует на предложения, а кто их игнорирует?

Людям, которые не ездят на велосипеде по делам, может быть непонятно, чего же хотят эти велосипедисты, ведь парковок для них в Минске предостаточно.

– В Минске, действительно, много конструкций, которые могут условно называться велосипедными парковками, – говорит директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. – Однако парковок, где можно безопасно пристегнуть замком свой велосипед, значительно меньше.

Именно поэтому можно часто увидеть велосипеды, пристегнутые к мусорным урнам, дорожным знакам, перилам, но только не к «велопарковкам».

Велосипедисты здесь предпочтут припарковаться к перилам. Фото: из архива Максима Пучинского

Кампания «Без колаўторквалак» получила своё название от велосипедных парковок, которые созданы по принципу «вставь колесо между двумя железяками». Такой подход, по словам представительницы Минского велосипедного общества, неправильный — ведь у разных велосипедов разный диаметр колес и разная ширина покрышек. Кроме того, на «колаўторквалке» велосипед неустойчив и может упасть, если его, например, неудачно зацепит прохожий или другой велосипедист.

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