Шендерович: «Все, что угодно, только не смех над ним»

Власть совершенно не позволяет никаких смеховых реакций, пишет Виктор Шендеров по поводу запрета фильма «Смерть Сталина».

«Случай замечательный, конечно. Владимир Владимирович (не тот, о котором вы подумали, а Набоков) в ответ на вопрос о его политических пристрастиях отвечал, что его политические воззрения таковы, что портрет главы государства не должен превышать размеров почтовой марки. Те, кто выгнали Набокова из страны и убили его отца, заодно уничтожили и вот этот европейский взгляд на соотношение человека, общества с портретом главы государства. С образом главы государства.

Власть в России по-прежнему, традиционно была почти всегда сакральна. В этом смысле мы не вышли из Средневековья. Изображение главы государства сакрально. Попытки сатиры единичны, очень недолго продолжаются и быстро прекращаются с приходом очередной сакральной власти.

18 лет другого Владимира Владимировича убедили нас, что мы в этом смысле остались в некотором Средневековье. Все, что угодно, только не смех над ним.

Смех десакрализирует власть. Смешное перестает быть священным. Смешное быстро становится беззащитным. Смеха боится, как говорил Гоголь, тот, кто ничего не боится. Поэтому власть совершенно не позволяет никаких смеховых реакций по отношения к сакральным фигурам.

А то, что сакральной фигурой сегодня остался Сталин, которого давно пора было закопать в ментальном смысле, так же как закопали полвека назад физически. Нет, не удалось закопать его ментально. И то, что именно фигура Сталина осталась совершенно сакральной для российской политической и культурной элиты, ее значительной части, это просто показатель той точки, где мы находимся. Невозможно представить себе, что ни в одной европейской стране, ни в одной цивилизованной стране нельзя было рассмеяться над тираном, умершим больше полувека назад.

Тираны были в истории всех народов. И осмеяние тирана – нормальная традиция. Хотя бы после его смерти. Мы по-прежнему остались в этом смысле в прошлом. И болевая реакция Министерства культуры, нашей, с позволения сказать, культурной элиты (правда, та еще культурная элита: Мстислав Запашный и компания, — но тем не менее), возможность запретить смех над тираном, умершим больше полувека назад — это, конечно, явка с повинной наша. И эта наша симптоматика очень тяжелая».